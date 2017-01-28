Челси – Барселона 1:1 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Лондонский Челси во вторник, 20 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет каталонскую Барселону.
По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются “блаугранас“. Так, на победу Барселоны букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,1. Успех лондонского клуба оценивается в 3,75, ничейный исход – 3,5.
Букмекеры из компании William Hill также считают команду Эрнесто Вальверде фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 2,1, а на победу Челси – 3,5. Ничья в этом поединке оценивается в 3,4.
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Отметим, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Челси – Барселона состоится 20 февраля на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Челси – Барселона, которая будет доступная в этой статье 20 февраля начиная с 21:45.
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