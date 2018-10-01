Севилья – Манчестер Юнайтед: прогноз и ставки букмекеров на матч

Севилья примет Манчестер Юнайтед в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Прогноз на матч Севилья – Манчестер Юнайтед от букмекеров Getty Images

Севилья в среду, 21 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет Манчестер Юнайтед.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество на стороне английского клуба. Так, на победу Манчестер Юнайтед букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,45. Успех испанского клуба оценивается в 2,89, ничейный исход – 3,25.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Жозе Моуринью небольшим фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 2,62, а на победу Севильи – 3,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,1.

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Севилья – Манчестер Юнайтед состоится 21 февраля на стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который начнется в 21:45 по киевскому времени.

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