Шахтер – Рома: где смотреть матч Лиги чемпионов

Где смотреть матч Лиги чемпионов Шахтер – Рома? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги чемпионов Шахтер – Рома.

Донецкий Шахтер в среду, 21 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет римскую Рому.

В Украине встречу Шахтер – Рома в прямом эфире покажут телеканалы Канал Украина и Футбол 2. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 1, Беларусь 5 и Viasat Sport Baltic.

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Шахтер – Рома состоится 21 февраля на стадионе Металлист в Харькове.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который начнется в 21:45 по киевскому времени.

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