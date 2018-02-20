Шахтер – Рома: прогноз и ставки букмекеров на матч

Шахтер примет Рому в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Прогноз на матч Шахтер – Рома от букмекеров Getty Images

Донецкий Шахтер в среду, 21 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет римскую Рому.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество на стороне "горняков". Так, на победу Шахтера букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,5. Успех итальянского клуба оценивается в 2,79, ничейный исход – 3,25.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Паулу Фонсеки небольшим фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 2,5, а на победу Ромы – 3,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,25.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Шахтер – Рома состоится 21 февраля на стадионе Металлист в Харькове.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который начнется в 21:45 по киевскому времени.

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