Бавария – Бешикташ: анонс матча Лиги чемпионов

Бавария проэкзаменует турецкий Бешикташ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Бавария в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле примет турецкий Бешикташ.

Мюнхенцы заняли вторую строчку в квартете В, пропустив вперед французский ПСЖ. Оба коллектива набрали по 15 очков, однако парижане возглавили группу по дополнительным показателям. Отметим, что Бавария сперва уступила ПСЖ со счетом (3:0), а в ответной встрече взяла реванш (3:1).

Бешикташ без особых проблем выиграл свою группу. Правда, стоит отметить, что и топ-клубов в квартете G не оказалось. Турки добыли четыре победы, а также расписали две домашние мировые. Сперва, сыграв вничью с французским Монако (1:1), а позже с идентичным результатом завершился поединок против португальского Порту.

На внутренней арене Бавария не знает себе равных. Привычная ситуация последних сезонов, когда мюнхенцы бронируют за собой первое место еще в середине сезона и уходят во внушительный отрыв от остальных коллективов в немецкой Бундеслиге. После 19-ти туров команда Юппа Хайнкеса опережает на 19 очков ближайшего преследователя – Боруссию Дортмунд.

"Орлы", в свою очередь, располагаются на четвертой строчке в турецкой Суперлиге, однако расстояние до первого места всего-то пять очков.

Бавария и Бешикташ дважды встречались между собой в матчах Лиги чемпионов еще в далеком 1997 году. В обоих поединках победу добывал немецкий клуб со счетом (2:0).

Очные встречи

26.11.97 Бешикташ – Бавария 0:2 (Лига чемпионов)

17.09.97 Бавария – Бешикташ 2:0 (Лига чемпионов)

Интересные факты

Бешикташ не проигрывал в последних шести матчах Лиги чемпионов;

Бешикташ стал первой турецкой командой, финишировавшей на первом месте в группе Лиги чемпионов;

В текущем сезоне это единственная пара 1/8 финала, в которой сошлись действующие чемпионы своих стран.

Ориентировочные составы

Бавария: Ульрайх – Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба – Видаль, Толиссо, Роббен, Хамес, Рибери – Левандовски.

Бешикташ: Фабри – Генюл, Пепе, Тошич, Адриано – Хутчинсон, Арслан, Куарежма, Талиска, Бабель – Негредо.

Не сыграют: Нойер – Тере, Нукан

Под вопросом: Коман – Кавлак

Букмекеры из bet 365 cчитают явным фаворитом матча мюнхенский клуб. Так, ставки на победу Баварии принимаются с коэффициентом 1.16. Возможный успех Бешикташа оценивается 19.00. Ничья – 8.50.

Прогноз редакции iSport: слабо верится, что турецкий Бешикташ сможет выбить мюнхенскую Баварию из Лиги чемпионов. Считаем явным фаворитом первого матча команду Юппа Хайнкеса.

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария – Бешикташ состоится 20 февраля на стадионе Альянц-Арена в Мюнхене.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который начнется в 21:45 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!