Челси – Барселона: анонс матча Лиги чемпионов

Челси схлестнется с каталонской Барселоной в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Челси на родном Стэмфорд Бридж примет каталонскую Барселону в первой части противостояния в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команда Антонио Конте имела проблемы на групповом этапе турнира, пробившись в еврокубковую весну со второго места квартета С. "Аристократы" набрали 11 очков и оставили за бортом плей-офф мадридский Атлетико, а также пропустив вперед итальянскую Рому – соперника донецкого Шахтера в плей-офф Лиги чемпионов. Отметим, что римляне превзошли "синих" лишь за счет победы в очной встрече (3:0). Обе команды после шести туров набрали по 11 пунктов.

Барселона дважды позволила себе сыграть вничью в группе. Подопечные Эрнесто Вальверде расписали выездную мировую с греческим Олимпиакосом (0:0). С нулями на табло завершился и матч в Турине, где местный Ювентус принимал "блаугранас". В остальных же поединках испанский гранд безжалостно разобрался со своими оппонентами. Интересный факт, что Барселона пропустила лишь один мяч на групповой стадии, забив при этом девять голов в ворота соперников.

Лондонский клуб ныне переживает так называемый "синдром второго сезона". После победы в Премьер-лиге в первый же год для Антонио Конте в Англии команду заметно лихорадит. "Синие" идут четвертыми с 53-мя баллами после 27 туров и не стесняются разгромно уступать явным середнякам. Три недели назад Челси был бит Борнмутом (0:3), а уже на следующих выходных уступил Уотфорду (1:4). К счастью для болельщиков "аристократов", коллектив Антонио Конте одержал уверенную победу в последнем туре АПЛ, обыграв Вест Бромвич (3:0). Также Челси прошел в четвертьфинал Кубка Англии, нокаутировав Халл Сити еще в первом тайме.

Барселона уверенно шагает по чемпионату Испании, возглавляя турнирную таблицу с 62-мя баллами. "Сине-гранатовые" опережают ближайшего конкурента, мадридский Атлетико, на семь очков. Еще один столичный клуб – Реал уступает Барселона 17 пунктов.

Челси и Барселона между собой встречались 12 раз в рамках Лиги чемпионов. Четыре раза победу праздновали лондонцы. В трех поединках побеждали испанцы, еще в пяти встречах была зафиксирована ничья.

Очные встречи

24.04.2012 Барселона – Челси 2:2

18.04.2012 Челси – Барселона 1:0

06.05.2009 Челси – Барселона 1:1

28.04.2009 Барселона – Челси 0:0

31.10.2006 Барселона – Челси 2:2

18.10.2006 Челси – Барселона 1:0

07.03.2006 Барселона – Челси 1:1

22.02.2006 Челси – Барселона 1:2

08.03.2005 Челси – Барселона 4:2

23.02.2005 Барселона – Челси 2:1

18.04.2005 Барселона – Челси 5:1

05.04.2000 Челси – Барселона 3:1

Интересные факты

Челси сыграл вничью с Барселоной в четырех из последних пяти матчей;

Барселона не пропускала в шести из последних семи матчей в Лиге чемпионов;

Лионель Месси провел восемь поединков против Челси, однако ни разу не смог забить в ворота "аристократов".

Ориентировочные составы

Челси: Куртуа – Мозес, Аспиликуэта, Кристинсен, Кэхилл, Алонсо – Дринкуотер, Канте, Фабрегас, Азар – Жиру.

Барселона: тер Штеген – Роберто, Пике, Умтити, Альба – Бускетс, Ракитич, Паулиньо, Иньеста – Суарес, Месси.

Не сыграют: Давид Луис – Семеду, Коутиньо.

Под вопрос: Бакайоко – Вермален.

Букмекеры из bet 365 отдают предпочтение Барселоне. Так, ставки на победу каталонцев принимаются с коэффициентом 2,14. Успех Челси оценивается в 3,70. А ничья – 3,39.

Мнение редакции iSport.ua: лондонский Челси лишь в поисках своей игры в нынешнем сезоне, поскольку команде не удается провести на одном уровне несколько матчей. Другое дело Барселона. Кажется, подопечные Эрнесто Вальверде иногда не замечает своих оппонентов. Исходя из этого, в фавориты встречи запишем испанский клуб.

Напомним, что первый поединок между Челси и Барселоной пройдет 20-го февраля на Стэмфорд Бридж в Лондоне. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча. Смотри также видео анонс поединка Челси – Барселона от iSport.ua

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