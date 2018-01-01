Луческу посетит матч Шахтера в Лиге чемпионов

Также экс-тренер "горняков" будет присутствовать на встрече Баварии с Бешикташем.

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу посетит матч донецкого Шахтера против итальянской Ромы в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В составе итальянской команды выступает хавбек сборной Турции Дженгиз Ундер. Также экс-наставник "горняков" будет присутствовать на завтрашней встрече Баварии с Бешикташем на Альянц-Арене.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Шахтер – Рома состоится 21 февраля на стадионе Металлист в Харькове.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который начнется в 21:45 по киевскому времени.

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