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Луческу посетит матч Шахтера в Лиге чемпионов

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Также экс-тренер "горняков" будет присутствовать на встрече Баварии с Бешикташем.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Getty Images

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу посетит матч донецкого Шахтера против итальянской Ромы в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В составе итальянской команды выступает хавбек сборной Турции Дженгиз Ундер. Также экс-наставник "горняков" будет присутствовать на завтрашней встрече Баварии с Бешикташем на Альянц-Арене.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Шахтер – Рома состоится 21 февраля на стадионе Металлист в Харькове.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Теги: Мирча Луческу, Шахтер, Рома, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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