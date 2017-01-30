Шахтер – Рома 0:1 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Шахтер примет Рому в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Шахтер – Рома, который состоится 21 февраля.

Донецкий Шахтер в среду, 21 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет римскую Рому.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество на стороне "горняков". Так, на победу Шахтера букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,5. Успех итальянского клуба оценивается в 2,79, ничейный исход – 3,25.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Паулу Фонсеки небольшим фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 2,5, а на победу Ромы – 3,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,25.

Последние результаты Шахтера 16.02.2018 Чемпионат Украины Шахтер Черноморец 5:0 07.02.2018 Товарищеский матч Шахтер АИК 2:0 06.02.2018 Товарищеский матч Шахтер Цзянсу Сайнти 0:1 03.02.2018 Товарищеский матч Шахтер Славия Прага 3:2 30.01.2017 Товарищеский матч Шахтер Копенгаген 1:2

Последние результаты Ромы 17.02.2018 Чемпионат Италии Удинезе Рома 0:2 11.02.2018 Чемпионат Италии Рома Беневенто 5:2 04.02.2018 Чемпионат Италии Верона Рома 0:1 28.01.2018 Чемпионат Италии Рома Сампдория 0:1 24.01.2018 Чемпионат Италии Сампдория Рома 1:1

Отметим, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Шахтер – Рома состоится 21 февраля на стадионе Металлист в Харькове. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Шахтер – Рома, которая будет доступная в этой статье 21 февраля начиная с 21:45.

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