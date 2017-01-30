Шахтер – Рома 0:1 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Донецкий Шахтер в среду, 21 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет римскую Рому.
По мнению букмекеров, небольшое преимущество на стороне "горняков". Так, на победу Шахтера букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,5. Успех итальянского клуба оценивается в 2,79, ничейный исход – 3,25.
Букмекеры из компании William Hill также считают команду Паулу Фонсеки небольшим фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 2,5, а на победу Ромы – 3,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,25.
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Отметим, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Шахтер – Рома состоится 21 февраля на стадионе Металлист в Харькове. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Шахтер – Рома, которая будет доступная в этой статье 21 февраля начиная с 21:45.
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