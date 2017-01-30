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Шахтер – Рома 0:1 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Шахтер примет Рому в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Шахтер – Рома, который состоится 21 февраля.
Шахтер – Рома: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Шахтер – Рома: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
uefa.com

Донецкий Шахтер в среду, 21 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет римскую Рому.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество на стороне "горняков". Так, на победу Шахтера букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,5. Успех итальянского клуба оценивается в 2,79, ничейный исход – 3,25.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Паулу Фонсеки небольшим фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 2,5, а на победу Ромы – 3,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,25.

Последние результаты Шахтера

16.02.2018Чемпионат УкраиныШахтерЧерноморец5:0
07.02.2018Товарищеский матчШахтерАИК2:0
06.02.2018Товарищеский матчШахтерЦзянсу Сайнти0:1
03.02.2018Товарищеский матчШахтерСлавия Прага3:2
30.01.2017Товарищеский матчШахтерКопенгаген1:2

Последние результаты Ромы

17.02.2018Чемпионат ИталииУдинезеРома0:2
11.02.2018Чемпионат ИталииРомаБеневенто5:2
04.02.2018Чемпионат ИталииВеронаРома0:1
28.01.2018Чемпионат ИталииРомаСампдория0:1
24.01.2018Чемпионат ИталииСампдорияРома1:1

Отметим, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Шахтер – Рома состоится 21 февраля на стадионе Металлист в Харькове. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Шахтер – Рома, которая будет доступная в этой статье 21 февраля начиная с 21:45.

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Теги: Шахтер, Рома, онлайн трансляция, голы, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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