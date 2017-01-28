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Челси – Барселона: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Челси примет Барселону в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Челси – Барселона, который состоится 20 февраля.
Челси – Барселона: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Челси – Барселона: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
uefa.com

Лондонский Челси во вторник, 20 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет каталонскую Барселону.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются "блаугранас". Так, на победу Барселоны букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,1. Успех лондонского клуба оценивается в 3,75, ничейный исход – 3,5.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Эрнесто Вальверде фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 2,1, а на победу Челси – 3,5. Ничья в этом поединке оценивается в 3,4.

Последние результаты Челси

16.02.2018Кубок АнглииЧелсиХалл Сити4:0
12.02.2018Чемпионат АнглииЧелсиВест Бромвич3:0
05.02.2018Чемпионат АнглииУотфордЧелси4:1
31.01.2018Чемпионат АнглииЧелсиБорнмут0:3
28.01.2017Кубок АнглииЧелсиНьюкасл3:0

Последние результаты Барселоны

17.02.2018Чемпионат ИспанииЭйбарБарселона0:2
11.02.2018Чемпионат ИспанииБарселонаХетафе0:0
08.02.2018Кубок ИспанииВаленсияБарселона0:2
04.02.2018Чемпионат ИспнаииЭспаньолБарселона1:1
01.02.2018Кубок ИспанииБарселонаВаленсия1:0

Отметим, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Челси – Барселона состоится 20 февраля на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Челси – Барселона, которая будет доступная в этой статье 20 февраля начиная с 21:45.

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Теги: Челси, Барселона, онлайн трансляция, голы, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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