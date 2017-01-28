Челси – Барселона: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Челси примет Барселону в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Челси – Барселона, который состоится 20 февраля.

Лондонский Челси во вторник, 20 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет каталонскую Барселону.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются "блаугранас". Так, на победу Барселоны букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,1. Успех лондонского клуба оценивается в 3,75, ничейный исход – 3,5.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Эрнесто Вальверде фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 2,1, а на победу Челси – 3,5. Ничья в этом поединке оценивается в 3,4.

Последние результаты Челси 16.02.2018 Кубок Англии Челси Халл Сити 4:0 12.02.2018 Чемпионат Англии Челси Вест Бромвич 3:0 05.02.2018 Чемпионат Англии Уотфорд Челси 4:1 31.01.2018 Чемпионат Англии Челси Борнмут 0:3 28.01.2017 Кубок Англии Челси Ньюкасл 3:0

Последние результаты Барселоны 17.02.2018 Чемпионат Испании Эйбар Барселона 0:2 11.02.2018 Чемпионат Испании Барселона Хетафе 0:0 08.02.2018 Кубок Испании Валенсия Барселона 0:2 04.02.2018 Чемпионат Испнаии Эспаньол Барселона 1:1 01.02.2018 Кубок Испании Барселона Валенсия 1:0

Отметим, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Челси – Барселона состоится 20 февраля на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Челси – Барселона, которая будет доступная в этой статье 20 февраля начиная с 21:45.

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