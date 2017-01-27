Бавария – Бешикташ: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Бавария во вторник, 20 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет Бешикташ.
По мнению букмекеров, явным фаворитом в данном матче являются мюнхенский клуб. Так, на победу Баварии букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,16. Успех стамбульцев оценивается в 19,0, ничейный исход – 8,5.
Букмекеры из компании William Hill также считают команду Юппа Хайнкесса фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,17, а на победу Бешикташа – 17,0. Ничья в этом поединке оценивается в 7,0.
|17.02.2018
|Чемпионат Германии
|Вольфсбург
|Бавария
|1:2
|10.02.2018
|Чемпионат Германии
|Бавария
|Шальке
|2:1
|06.02.2018
|Кубок Германии
|Падерборн
|Бавария
|0:6
|03.02.2018
|Чемпионат Германии
|Майнц
|Бавария
|0:2
|27.01.2017
|Чемпионат Германии
|Бавария
|Хоффенхайм
|5:2
|16.02.2018
|Чемпионат Турции
|Коньяспор
|Бешикташ
|1:1
|10.02.2018
|Чемпионат Турции
|Бешикташ
|Кардемир
|5:0
|06.02.2018
|Кубок Турции
|Генчлербирлии
|Бешикташ
|0:1
|02.02.2018
|Чемпионат Турции
|Бурсаспор
|Бешикташ
|2:2
|30.01.2018
|Кубок Турции
|Бешикташ
|Генчербирлии
|3:1
Отметим, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария – Бешикташ состоится 20 февраля на стадионе Альянц-Арена в Мюнхене. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Бавария – Бешикташ, которая будет доступная в этой статье 20 февраля начиная с 21:45.
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