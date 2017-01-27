Бавария – Бешикташ: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Бавария примет Бешикташ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Бавария – Бешикташ, который состоится 20 февраля.

Бавария во вторник, 20 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет Бешикташ.

По мнению букмекеров, явным фаворитом в данном матче являются мюнхенский клуб. Так, на победу Баварии букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,16. Успех стамбульцев оценивается в 19,0, ничейный исход – 8,5.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Юппа Хайнкесса фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,17, а на победу Бешикташа – 17,0. Ничья в этом поединке оценивается в 7,0.

Последние результаты Баварии 17.02.2018 Чемпионат Германии Вольфсбург Бавария 1:2 10.02.2018 Чемпионат Германии Бавария Шальке 2:1 06.02.2018 Кубок Германии Падерборн Бавария 0:6 03.02.2018 Чемпионат Германии Майнц Бавария 0:2 27.01.2017 Чемпионат Германии Бавария Хоффенхайм 5:2

Последние результаты Бешикташа 16.02.2018 Чемпионат Турции Коньяспор Бешикташ 1:1 10.02.2018 Чемпионат Турции Бешикташ Кардемир 5:0 06.02.2018 Кубок Турции Генчлербирлии Бешикташ 0:1 02.02.2018 Чемпионат Турции Бурсаспор Бешикташ 2:2 30.01.2018 Кубок Турции Бешикташ Генчербирлии 3:1

Отметим, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария – Бешикташ состоится 20 февраля на стадионе Альянц-Арена в Мюнхене. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Бавария – Бешикташ, которая будет доступная в этой статье 20 февраля начиная с 21:45.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!