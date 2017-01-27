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Бавария – Бешикташ: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Бавария примет Бешикташ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Бавария – Бешикташ, который состоится 20 февраля.
Бавария – Бешикташ: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Бавария – Бешикташ: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
uefa.com

Бавария во вторник, 20 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет Бешикташ.

По мнению букмекеров, явным фаворитом в данном матче являются мюнхенский клуб. Так, на победу Баварии букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,16. Успех стамбульцев оценивается в 19,0, ничейный исход – 8,5.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Юппа Хайнкесса фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,17, а на победу Бешикташа – 17,0. Ничья в этом поединке оценивается в 7,0.

Последние результаты Баварии

17.02.2018Чемпионат ГерманииВольфсбургБавария1:2
10.02.2018Чемпионат ГерманииБаварияШальке2:1
06.02.2018Кубок ГерманииПадерборнБавария0:6
03.02.2018Чемпионат ГерманииМайнцБавария0:2
27.01.2017Чемпионат ГерманииБаварияХоффенхайм5:2

Последние результаты Бешикташа

16.02.2018Чемпионат ТурцииКоньяспорБешикташ1:1
10.02.2018Чемпионат ТурцииБешикташКардемир5:0
06.02.2018Кубок ТурцииГенчлербирлииБешикташ0:1
02.02.2018Чемпионат ТурцииБурсаспорБешикташ2:2
30.01.2018Кубок ТурцииБешикташГенчербирлии3:1

Отметим, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария – Бешикташ состоится 20 февраля на стадионе Альянц-Арена в Мюнхене. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Бавария – Бешикташ, которая будет доступная в этой статье 20 февраля начиная с 21:45.

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Теги: Бавария, Бешикташ, онлайн трансляция, голы, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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