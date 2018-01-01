Болельщик потерял 127 билетов на матч Лиги чемпионов, забыв их на крыше своего авто

Болельщик нелегально купил 127 билетов на матч Лиги чемпионов.

Болельщик из немецкого города Регенсбург Эрдем Бесли потерял 127 билетов на поединок Бавария – Бешикташ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает газета Mittelbayerische, Бесли решил сводить своих друзей и коллег на поединок Баварии в Лиге чемпионов, потратив на билеты пятизначную сумму. Однако, после поездки в местный супермаркет билеты исчезли. Болельщик оставил их на крыше своего автомобиля в то время, как загружал в багажник покупки. Лишь, приехав домой, фанат понял, что потерял билеты.

Местная полиция опубликовала официальное заявление о том, что билеты пропали без вести.

Также отмечается, что Бесли приобрел билеты на eBay, а не на официальном сайте УЕФА, поэтому у него могут возникнуть неприятности.

Отметим, что поединок Бавария – Бешикташ состоится в во вторник, 20-го февраля, в Мюнхене. Начало встречи – в 21:45.

Также на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка между Баварией и Бешикташем.

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