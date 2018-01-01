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Болельщик потерял 127 билетов на матч Лиги чемпионов, забыв их на крыше своего авто

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Болельщик нелегально купил 127 билетов на матч Лиги чемпионов.
Болельщик потерял 127 билетов на матч Лиги чемпионов Бавария – Бешикташ
Болельщик потерял 127 билетов на матч Лиги чемпионов Бавария – Бешикташ
Getty Images

Болельщик из немецкого города Регенсбург Эрдем Бесли потерял 127 билетов на поединок Бавария – Бешикташ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает газета Mittelbayerische, Бесли решил сводить своих друзей и коллег на поединок Баварии в Лиге чемпионов, потратив на билеты пятизначную сумму. Однако, после поездки в местный супермаркет билеты исчезли. Болельщик оставил их на крыше своего автомобиля в то время, как загружал в багажник покупки. Лишь, приехав домой, фанат понял, что потерял билеты. 

Местная полиция опубликовала официальное заявление о том, что билеты пропали без вести.

Также отмечается, что Бесли приобрел билеты на eBay, а не на официальном сайте УЕФА, поэтому у него могут возникнуть неприятности.

Отметим, что поединок Бавария – Бешикташ состоится в во вторник, 20-го февраля, в Мюнхене. Начало встречи – в 21:45.

Также на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка между Баварией и Бешикташем. 

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Теги: футбол, Лига чемпионов, билеты, Бавария, Бешикташ
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