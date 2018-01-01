Рома определилась с составом на матч с Шахтером в Лиге чемпионов
Донецкий Шахтер примет римскую Ромы в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.
Главный тренер римской Ромы Эусебио Ди Франческо определился с составом, который отправится в Украину на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.
Вратари: Аллисон, Скорупски, Романьоли
Защитники: Жуан Жезус, Коларов, Капрадосси, Фасио, Флоренци, Перес, Манолас
Полузащитники: Наингголан, Строотман, Пеллегрини, Де Росси, Жерсон, Перотти, Ундер
Нападающие: Шик, Дефрель, Эль Шаарави, Джеко.
Напомним, что матч Лиги чемпионов Шахтер – Рома пройдет в среду, 21-го февраля, в Харькове. Начало – в 21:45 по киевскому времени.
Смотрите также историю противостояний Шахтера и Ромы в Лиге чемпионов.
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