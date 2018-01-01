Бавария – Бешикташ: прогноз и ставки букмекеров на матч

Бавария является явным фаворитом по мнению букмекеров в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Бешикташа.

Прогноз на матч Бавария – Бешикташ от букмекеров Getty Images

Бавария во вторник, 20 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет Бешикташ.

По мнению букмекеров, явным фаворитом в данном матче являются мюнхенский клуб. Так, на победу Баварии букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,16. Успех стамбульцев оценивается в 19,0, ничейный исход – 8,5.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Юппа Хайнкесса фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,17, а на победу Бешикташа – 17,0. Ничья в этом поединке оценивается в 7,0.

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария – Бешикташ состоится 20 февраля на стадионе Альянц-Арена в Мюнхене.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который начнется в 21:45 по киевскому времени.

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