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Челси – Барселона: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Где смотреть матч Лиги чемпионов Челси – Барселона? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги чемпионов Челси – Барселона.
Где смотреть матч Лиги чемпионов Челси – Барселона
Где смотреть матч Лиги чемпионов Челси – Барселона
Getty Images

Лондонский Челси во вторник, 20 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет каталонскую Барселону.

В Украине встречу Челси – Барселона в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 2, Беларусь 5, Матч ТВ и Viasat Sport Baltic.

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Челси – Барселона состоится 20 февраля на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Теги: Челси, Барселона, где смотреть, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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гость  (аноним)  19.02.2018, 14:35
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