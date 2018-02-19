Челси – Барселона: прогноз и ставки букмекеров на матч

Барселона является фаворитом по мнению букмекеров в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси.

Прогноз на матч Челси – Барселона от букмекеров Getty Images

Лондонский Челси во вторник, 20 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет каталонскую Барселону.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются "блаугранас". Так, на победу Барселоны букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,1. Успех лондонского клуба оценивается в 3,75, ничейный исход – 3,5.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Эрнесто Вальверде фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 2,1, а на победу Челси – 3,5. Ничья в этом поединке оценивается в 3,4.

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Челси – Барселона состоится 20 февраля на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который начнется в 21:45 по киевскому времени.

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