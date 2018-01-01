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Неймар устроил вечеринку, на которой игроки отметили заключение пакта о единстве

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Игроки ПСЖ веселились, играли в покер и не очень задумывались о результате встречи с Реалом.
Неймар
Неймар
Getty Images

Игроки ПСЖ заключили пакт о “единстве и солидарности“ для поднятия боевого духа. Форвард парижского клуба Неймар решил организовать шумную вечеринку в честь этого события.

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На своей страничке в Instagram бразилец опубликовал пару историй, на которых снята вечеринка, проходящая у него дома.

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Среди гостей Неймара были его партнеры по команде Дани Алвес, Тьяго Силва и Маркиньос. Футболисты весело проводили время - они играли в покер, пели и танцевали. Таким способом бразильский форвард хотел объединить команду перед ответным матчем с Реалом в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Неймар получит 50 миллионов евро за то, что станет лицом ЧМ-2022.

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Теги: Неймар, Дани Алвес, Тьяго Силва, Маркиньос, ПСЖ, Лига Чемпионов, Реал, футбол, вне игры
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