Неймар устроил вечеринку, на которой игроки отметили заключение пакта о единстве

Игроки ПСЖ веселились, играли в покер и не очень задумывались о результате встречи с Реалом.

Игроки ПСЖ заключили пакт о “единстве и солидарности“ для поднятия боевого духа. Форвард парижского клуба Неймар решил организовать шумную вечеринку в честь этого события.

Читай также: Президент ПСЖ: Судья помогал Реалу, его ошибки дорого нам обошлись

На своей страничке в Instagram бразилец опубликовал пару историй, на которых снята вечеринка, проходящая у него дома.

Más de Neymar, Thiago Silva, Dani Alves y Marquinhos pic.twitter.com/64RDk9kfFD — Angelo Gómez (@angelogomezo) 19 лютого 2018 р.

Смотри также: Красотка пятницы: сексапильная модель, к которой всегда возвращается Неймар

Среди гостей Неймара были его партнеры по команде Дани Алвес, Тьяго Силва и Маркиньос. Футболисты весело проводили время - они играли в покер, пели и танцевали. Таким способом бразильский форвард хотел объединить команду перед ответным матчем с Реалом в Лиге чемпионов.

Grande Neymar. Gran profesional. Así se prepara una remontada de Champions ante el Real Madrid. 1% de fe, 99% de alcohol. pic.twitter.com/xUDRNNuypl — Angelo Gómez (@angelogomezo) 18 лютого 2018 р.

Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Неймар получит 50 миллионов евро за то, что станет лицом ЧМ-2022.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.