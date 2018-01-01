Игроки ПСЖ создали пакт о "единстве и солидарности" для поднятия боевого духа
Игроки парижского клуба устроили неофициальную встречу.
ПСЖ пытается сплотиться после поражения от мадридского Реала (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Как сообщает Telefoot, футболисты заключили соглашение о "единстве и солидарности".
Игроки парижского клуба устроили неофициальную встречу без главного тренера Унаи Эмери, организаторами которой выступили лидеры раздевалки Тьяго Мотта, Дани Алвес и Маркиньос. На ней был создан своеобразный пакт, согласно которому парижане не должны допустить второго вылета с турнира.
Напомним, ответная встреча пройдет 6 марта в Париже на Парк де Пренс.
Ранее сообщалось, что фанаты ПСЖ продемонстрировали провокационный баннер в адрес Реала.
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