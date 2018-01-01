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Игроки ПСЖ создали пакт о "единстве и солидарности" для поднятия боевого духа

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Игроки парижского клуба устроили неофициальную встречу.
Игроки ПСЖ устроили неофициальную встречу
Игроки ПСЖ устроили неофициальную встречу
Getty Images

ПСЖ пытается сплотиться после поражения от мадридского Реала (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает Telefoot, футболисты заключили соглашение о "единстве и солидарности".

Игроки парижского клуба устроили неофициальную встречу без главного тренера Унаи Эмери, организаторами которой выступили лидеры раздевалки Тьяго Мотта, Дани Алвес и Маркиньос. На ней был создан своеобразный пакт, согласно которому парижане не должны допустить второго вылета с турнира.

Напомним, ответная встреча пройдет 6 марта в Париже на Парк де Пренс.

Ранее сообщалось, что фанаты ПСЖ продемонстрировали провокационный баннер в адрес Реала.

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Теги: ПСЖ, игроки, соглашение, Реал Мадрид, Лига Чемпионов, футбол
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