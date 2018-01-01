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Роналду не хочет видеть Бензема в ответном матче против ПСЖ

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Звездный португалец хочет играть с Гаретом Бэйлом.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Лидер мадридского Реала Криштиану Роналду не хочет, чтобы Карим Бензема выходил в стартовом составе на матч против ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает Don Balon, об этом он попросил тренера "сливочных" Зинедина Зидана.

Звездный форвард хочет сыграть в паре с Гаретом Бэйлом и считает, что именно на них должен сделать ставку тренер в ответном матче с парижанами.

По информации Sport.es, Зидан не спешит с принятием решения и все еще поддерживает своего соотечественника Бензема.

Ранее сообщалось, что на Сантьяго Бернабеу Реал сумел обыграть ПСЖ со счетом 3:1.

Ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов команды сыграют в Париже 6 марта. 

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Теги: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Зинедин Зидан, Реал Мадрид, Лига Чемпионов
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