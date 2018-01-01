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Испанский сервис для поиска работы посоветовал Эмери обновить резюме

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ПСЖ потерпел поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала.
Унаи Эмери
Унаи Эмери
Getty Images

Испанский онлайн-рекрутмент InfoJobs решил воспользоваться поражением ПСЖ от мадридского Реала (1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов в своих целях.

В Twitter компании было опубликовано предложение главному тренеру парижан Унаи Эмери обновить свое резюме, намекая на возможную отставку специалиста.

Напомним, что в прошлом сезоне баскский наставник ПСЖ также испытал горечь разочарования от встречи с испанским клубом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

После победы в первом матче над Барселоной со счетом 4:0 парижский клуб был разгромлен в Испании – 1:6. Тогда Унаи Эмери удалось сохранить свой пост.

Ранее сообщалось, что Роналду стал первым игроком, который отметился ста голами в ЛЧ за один клуб.

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Теги: Унаи Эмери, поиск работы, ресурс, вне игры, Лига Чемпионов, футбол
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