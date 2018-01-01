Испанский сервис для поиска работы посоветовал Эмери обновить резюме
Испанский онлайн-рекрутмент InfoJobs решил воспользоваться поражением ПСЖ от мадридского Реала (1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов в своих целях.
В Twitter компании было опубликовано предложение главному тренеру парижан Унаи Эмери обновить свое резюме, намекая на возможную отставку специалиста.
Напомним, что в прошлом сезоне баскский наставник ПСЖ также испытал горечь разочарования от встречи с испанским клубом в 1/8 финала Лиги чемпионов.
После победы в первом матче над Барселоной со счетом 4:0 парижский клуб был разгромлен в Испании – 1:6. Тогда Унаи Эмери удалось сохранить свой пост.
Emery actualizando su CV en InfoJobs— InfoJobs (@InfoJobs) 14 февраля 2018 г.
👉 https://t.co/NGPLH6bUEh pic.twitter.com/Jo1A9uCCxl
Ранее сообщалось, что Роналду стал первым игроком, который отметился ста голами в ЛЧ за один клуб.
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