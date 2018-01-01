Зидан: Впереди 90 минут игры, а может и больше

Наставник Реала прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан не считает, что его команда уже решила вопрос выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Французский специалист сказал об этом после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ. Играя на своем поле, "сливочные" добились волевой победы со счетом 3:1.

"Борьба не окончилась. Впереди 90 минут игры, а может и больше. И мы знаем, что нам придется нелегко. Мы довольны, поскольку команда провела отличный матч, показав свое лицо. А наши болельщики всегда с нами.

Это была сложная игра для Реала, но мы с самого начала сыграли отлично", – цитирует Зидана Marca.

Отметим, что ответная игра между этими командами состоится 6 марта в Париже.

Смотрите также видео голов и обзор матча Реал Мадрид – ПСЖ.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!