Эмери: При равном счете ошибочное решение судьи помогло Реалу

Наставник ПСЖ прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала.

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери отметил после первого матча плей-офф Лиги чемпионов с Реалом (1:3), что парижане должен были пробить пенальти при счете 1:1.

Пенальти могли назначить за игру рукой Серхио Рамоса, а Эмери после матча предположил, что результат был бы другим, если бы итальянский судья Джанлука Рокки делал свою работу без ошибок.

"Мне сказали, что Рамос мог сыграть рукой в штрафной. Я не видел этого эпизода, но мне сказали, что это работа судьи, если произошло нарушение на пенальти, он должен его назначить.

Это не оправдание. Мы можем победить в этом противостоянии, если судьи не будут принимать подобных решений.

Испытываю противоречивые чувства. При счете 1:1 ошибочное решение судьи очень сильно помогло Реалу. После этого мы играли лучше, контролировали мяч, могли забить второй гол, но сомнительное решение помогло Реалу совершить камбэк.

Реал способен проводить очень опасные контратаки. Если бы мы сыграли аккуратнее и судья принимал более сбалансированные решения, то ПСЖ бы удержал ничью или даже победил сегодня.

Реал – фаворит противостояния, потому что является обладателем трофея, трижды побеждал в Лиге чемпионов за последние четыре года. Но у нас есть возможность пройти в следующий раунд", – цитирует Эмери AS.

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