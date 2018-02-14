Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал Мадрид – ПСЖ 3:1 видео голов и обзор матча

Комментариев: 0
Мадридский Реал добыл волевую победу в первом матче с французским ПСЖ. Смотрите видео голов и обзор матча.
Мадридский Реал обыграл ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Мадридский Реал обыграл ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images

Мадридский Реал благодаря дублю Криштиану Роналду обыграл французский ПСЖ (3:1) в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Смотрите краткий видеообзор поединка.

Реал – ПСЖ 3:1
Голы: Роналду, 45 (с пенальти), 83, Марсело, 86 – Рабьо, 33

Реал: Навас – Начо, Варан, Рамос, Марсело – Модрич, Каземиро (Васкес, 79), Кроос – Иско (Асенсио, 79), Бензема (Бэйл, 68), Роналду

ПСЖ: Ареола – Алвес, Маркиньос, Кимпембе, Берчиче – Верратти, Ло Чельсо (Дракслер, 85), Рабьо – Мбаппе, Кавани (Менье, 66), Неймар

Предупреждения: Иско, Начо – Неймар, Ло Чельсо, Рабьо, Менье

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, видео голов, обзор матча, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь