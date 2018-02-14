Реал Мадрид – ПСЖ 3:1 видео голов и обзор матча
Мадридский Реал добыл волевую победу в первом матче с французским ПСЖ. Смотрите видео голов и обзор матча.
Мадридский Реал благодаря дублю Криштиану Роналду обыграл французский ПСЖ (3:1) в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.
Смотрите краткий видеообзор поединка.
Реал – ПСЖ 3:1
Голы: Роналду, 45 (с пенальти), 83, Марсело, 86 – Рабьо, 33
Реал: Навас – Начо, Варан, Рамос, Марсело – Модрич, Каземиро (Васкес, 79), Кроос – Иско (Асенсио, 79), Бензема (Бэйл, 68), Роналду
ПСЖ: Ареола – Алвес, Маркиньос, Кимпембе, Берчиче – Верратти, Ло Чельсо (Дракслер, 85), Рабьо – Мбаппе, Кавани (Менье, 66), Неймар
Предупреждения: Иско, Начо – Неймар, Ло Чельсо, Рабьо, Менье
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