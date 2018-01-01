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Почеттино: Мы заслужили победу больше, чем ничью

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Наставник Тоттенхэма поделился впечатлениями после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Ювентуса.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Ювентусом (2:2).

"Фантастическая игра. Мы начали неаккуратно и пропустили два гола за девять минут, но характер, который мы показали, был фантастическим. Я хочу поздравить игроков – отыграться в Турине с командой, которую сложно переломить, дорогого стоит. Более того, мы заслужили победу больше, чем ничью.

Сейчас мы более зрелая команда. В последние несколько недель команда добилась роста и стала более сильной. Это хороший пример возможностей, которые у нас есть.

В футболе всегда нужна удача. Ювентус – сплоченная команда, но у нас есть надежда, что мы сможем победить на Уэмбли", – цитирует Почеттино BBC Sport.

Отметим, что ответный матч состоится 7 марта в Лондоне наУэмбли.

Смотрите также видео голов и обзор матча Ювентус – Тоттенхэм.

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Теги: Маурисио Почеттино, Тоттенхэм, Ювентус, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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