Почеттино: Мы заслужили победу больше, чем ничью
Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Ювентусом (2:2).
"Фантастическая игра. Мы начали неаккуратно и пропустили два гола за девять минут, но характер, который мы показали, был фантастическим. Я хочу поздравить игроков – отыграться в Турине с командой, которую сложно переломить, дорогого стоит. Более того, мы заслужили победу больше, чем ничью.
Сейчас мы более зрелая команда. В последние несколько недель команда добилась роста и стала более сильной. Это хороший пример возможностей, которые у нас есть.
В футболе всегда нужна удача. Ювентус – сплоченная команда, но у нас есть надежда, что мы сможем победить на Уэмбли", – цитирует Почеттино BBC Sport.
Отметим, что ответный матч состоится 7 марта в Лондоне наУэмбли.
Смотрите также видео голов и обзор матча Ювентус – Тоттенхэм.
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