Порту – Ливерпуль: анонс матча Лиги чемпионов

Порту и Ливерпуль проведут первую встречу в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ливерпуль 14 февраля проведет поединок 1/8 финала Лиги чемпионов в Португалии. Противостоять англичанам будет местный Порту.

Мерсисайдцы пробились в плей-офф, выиграв группу E, где подопечные Юргена Клоппа трижды одержали победу и три раза сыграли вничью, оставив позади Севилью, Спартак и Марибор.

Порту в квартете G выиграл конкуренцию у РБ Лейпциг и Монако, однако пропустил вперед Бешикташ. Именно с турками они сыграли, пожалуй, наиболее неудачно (1:3).

В национальных первенствах дела у команд обстоят также неплохо. Если Ливерпуль как и прошлые два сезона борется за первую четверку АПЛ (54 очко – 3 место), то Порту, неудачно проведя прошлогодний чемпионат, наладил ситуацию и занимает первое место, имея в своем активе 55 очков. В нынешней Примейре-лиге они не знают горечи поражений, сыграв лишь четыре раза вничью.

Португальцы ни разу в истории не выигрывали у Ливерпуля. Один раз коллективы встречались на четвертьфинальной стадии Кубка УЕФА-2000/01, а второй – в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2007/208.

28.11.2007 Ливерпуль – Порту 4:1

18.09.2007 Порту – Ливерпуль 1:1

15.03.2001 Ливерпуль – Порту 2:0

08.03.2001 Порту – Ливерпуль 0:0

Примечательно, что повстречав Порту, в обоих случаях Ливерпуль высоко забирался в соревнованиях: финал и полуфинал в Кубке УЕФА и Лиге чемпионов соответственно.

Что касается букмекеров, то здесь мерсисайдцы являются фаворитами встречи. Компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Юргена Клоппа с коэффициентом 2,29. Успех Порту оценивается в 3, а ничейный результат – в 3,39.

Мнение редакции iSport.ua: мы согласны с букмекерами, поскольку, несмотря на удовлетворительные результаты "драконов" во внутренних турнирах, это не тот чемпионский Порту, каким мы все его привыкли видеть. "Красные", в свою очередь, могут забыть о борьбе за первое место в английской Премьер-лиге. Отрыв от еще одного участника ЛЧ – Манчестер Сити – слишком велик. Ожидаем ничейный результат на стадионе Драгау, после чего Ливерпуль сумеет победить дома.

Напомним, первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между Порту и Ливерпулем состоится 14 февраля на стадионе Драгау в Порту.

Также нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

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