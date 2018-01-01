Аллегри: Ювентус сделал несколько ошибок из-за давления Тоттенхэма

Наставник Ювентуса поделился мнением о результате первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

Главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Тоттенхэмом (2:2).

"Это была хорошая игра. Ювентус сделал несколько ошибок из-за давления гостей. Джанлуиджи Буффон совершил отличное спасение, а затем мы могли повести со счетом 3:0. В конце первого тайма мы не реализовали пенальти. Мы знали, что будет много трудностей. Ответный матч будет непростым испытанием, но мы постараемся победить и пройти дальше.

Нормально, когда соперник создает какие-либо трудности. Мы повели 2:0 и перестали играть с позиции силы. Но это и заслуга Тоттенхэма, который пошел вперед. Все-таки это 1/8 финала Лиги чемпионов, не стоит про это забывать.

Тоттенхэм – очень техничная и физически сильная команда. Кроме спасения Буффона, у них не было больше реальных шансов", – приводит слова Аллегри Football Italia.

Отметим, что ответный матч между Тоттенхэмом и Ювентусом в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 марта в Лондоне.

Смотрите также видео голов и обзор матча Ювентус – Тоттенхэм.

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