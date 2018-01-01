Гвардиола: Мы почти в четвертьфинале

Наставник Манчестер Сити доволен результатом первого матча 1/8 финала против Базеля.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился эмоциями от крупной гостевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над Базелем (4:0).

"Отличный результат, мы почти в четвертьфинале. Плей-офф Лиги чемпионов – это всегда 180 минут футбола. Мы серьезно относимся к игре, но это отличный результат.

Илкай Гюндоган – экстраординарный игрок. В прошлом сезоне он много пропустил из-за травмы, поэтому сейчас мы очень довольны не только качеством его футбола, но и личностными качествами.

На календаре февраль, а у нас в английской Премьер-лиге потрясающая позиция, мы почти в четвертьфинале Лиги чемпионов, а также мы уже находимся в одном финале (Кубок лиги). В понедельник у нас есть шанс выйти в четвертьфинал Кубка Англии. Игра следует за игрой", – цитирует Гвардиолу BBC Sport.

Отметим, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Базелем пройдет 7 марта в Манчестере.

Смотрите также видео голов и обзор матча Базель – Манчестер Сити.

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