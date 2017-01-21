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Реал Мадрид – ПСЖ: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Мадридский Реал примет ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Реал Мадрид – ПСЖ, который состоится 14 февраля.
Реал Мадрид – ПСЖ: онлайн трансляция матч Лиги чемпионов
Реал Мадрид – ПСЖ: онлайн трансляция матч Лиги чемпионов
uefa.com

Мадридский Реал в среду, 14 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет ПСЖ.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются "сливочные". Так, на победу Реала букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,44. Успех парижан оценивается в 7,0, ничейный исход – 5,25.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Зинедина Зидана фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,44, а на победу ПСЖ – 6,5. Ничья в этом поединке оценивается в 4,8.

Последние результаты Реала

10.02.2018Чемпионат ИспанииРеал МадридРеал Сосьедад5:2
03.02.2018Чемпионат ИспанииЛевантеРеал Мадрид2:2
27.01.2018Чемпионат ИспанииВаленсияРеал Мадрид1:4
24.01.2018Кубок ИспанииРеал МадридЛеганес1:2
21.01.2017Чемпионат ИспанииРеал МадридДепортиво7:1

Последние результаты ПСЖ

10.02.2018Чемпионат ФранцииТулузаПСЖ0:1
06.02.2018Кубок ФранцииСошоПСЖ1:4
03.02.2018Чемпионат ФранцииЛилльПСЖ0:3
30.01.2018Кубок ФранцииРеннПСЖ2:3
27.01.2018Чемпионат ФранцииПСЖМонпелье4:0

Отметим, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Реал Мадрид – ПСЖ состоится в среду, 14 февраля, на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид – ПСЖ, которая будет доступная в этой статье 14 февраля начиная с 21:45.

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Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, онлайн трансляция, голы, Лига Чемпионов, футбол
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