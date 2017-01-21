Реал Мадрид – ПСЖ: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Мадридский Реал в среду, 14 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет ПСЖ.
По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются "сливочные". Так, на победу Реала букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,44. Успех парижан оценивается в 7,0, ничейный исход – 5,25.
Букмекеры из компании William Hill также считают команду Зинедина Зидана фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,44, а на победу ПСЖ – 6,5. Ничья в этом поединке оценивается в 4,8.
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|ПСЖ
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Отметим, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Реал Мадрид – ПСЖ состоится в среду, 14 февраля, на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид – ПСЖ, которая будет доступная в этой статье 14 февраля начиная с 21:45.
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