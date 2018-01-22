Порту – Ливерпуль: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Ливерпуль в среду, 14 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мерсисайдцы на выезде сыграют с Порту.
По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются мерсисайдцы. Так, на победу Ливерпуля букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,29. Успех хозяев оценивается в 3,0, ничейный исход – 3,39.
Букмекеры из компании William Hill также считают команду Юргена Клоппа фаворитом встречи, принимая ставки на их триумф с коэффициентом 2,2, а на победу Порту – 3,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,6.
Последние результаты Порту
|11.02.2018
|Чемпионат Португалии
|Шавиш
|Порту
|0:4
|07.02.2018
|Кубок Португалии
|Порту
|Спортинг
|1:0
|03.02.2018
|Чемпионат Португалии
|Порту
|Брага
|3:1
|30.01.2018
|Чемпионат Португалии
|Морейренси
|Порту
|0:0
|24.01.2018
|Кубок лиги
|Спортинг
|Порту
|1:0
Последние матч Ливерпуля
|11.02.2018
|Чемпионат Англии
|Саутгемптон
|Ливерпуль
|0:2
|04.02.2018
|Чемпионат Англии
|Ливерпуль
|Тоттенхэм
|2:2
|30.01.2018
|Чемпионат Англии
|Хаддерсфилд
|Ливерпуль
|0:3
|27.01.2018
|Кубок Англии
|Ливерпуль
|Вест Бромвич
|2:3
|22.01.2018
|Чемпионат Англии
|Суонси
|Ливерпуль
|1:0
Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Порту – Ливерпуль состоится в среду, 14 февраля, на стадионе Драгау в Порту.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Порту – Ливерпуль, которая будет доступна в этой статье 14 февраля начиная с 21:45.
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