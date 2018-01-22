Порту – Ливерпуль 0:5 как это было

Порту принимал Ливерпуль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Порту – Ливерпуль, который состоялся 14 февраля.

Ливерпуль в среду, 14 февраля, провел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мерсисайдцы на выезде сыграли с Порту.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются мерсисайдцы. Так, на победу Ливерпуля букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,29. Успех хозяев оценивается в 3,0, ничейный исход – 3,39.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Юргена Клоппа фаворитом встречи, принимая ставки на их триумф с коэффициентом 2,2, а на победу Порту – 3,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,6.

Последние результаты Порту

11.02.2018 Чемпионат Португалии Шавиш Порту 0:4 07.02.2018 Кубок Португалии Порту Спортинг 1:0 03.02.2018 Чемпионат Португалии Порту Брага 3:1 30.01.2018 Чемпионат Португалии Морейренси Порту 0:0 24.01.2018 Кубок лиги Спортинг Порту 1:0

Последние матч Ливерпуля

11.02.2018 Чемпионат Англии Саутгемптон Ливерпуль 0:2 04.02.2018 Чемпионат Англии Ливерпуль Тоттенхэм 2:2 30.01.2018 Чемпионат Англии Хаддерсфилд Ливерпуль 0:3 27.01.2018 Кубок Англии Ливерпуль Вест Бромвич 2:3 22.01.2018 Чемпионат Англии Суонси Ливерпуль 1:0

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Порту – Ливерпуль состоится в среду, 14 февраля, на стадионе Драгау в Порту.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Порту – Ливерпуль, которая будет доступна в этой статье 14 февраля начиная с 21:45.

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