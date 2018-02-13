Базель – Манчестер Сити 0:4 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити в выездном матче разгромил швейцарский Базель. Смотрите видео голов и обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
Манчестер Сити уничтожил швейцарский Базель в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Похоже, что повторная встреча в Англии будет всего лишь формальностью.
К вашему вниманию видеообзор матча:
Базель – Манчестер Сити 0:4
Голы: Гюндоган, 14, 53, Б. Силва, 18, Агуэро, 23.
Базель: Вацлик – Джака, Лакруа, Сухи – Ланг, Фрай, Дие, Риверос – Штокер (Айети, 71), Эльюнусси (Буа, 85) – Оберлин
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Компани, Отаменди, Делф – Де Брюйне (Д. Силва, 63), Фернандиньо, Гюндоган – Б. Силва, Агуэро (Данило, 85), Стерлинг (Сане, 57)
Предупреждения: Джака, Дие – Фернандиньо.
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