Базель – Манчестер Сити 0:4 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Манчестер Сити в выездном матче разгромил швейцарский Базель. Смотрите видео голов и обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Манчестер Сити уничтожил швейцарский Базель в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Похоже, что повторная встреча в Англии будет всего лишь формальностью.

К вашему вниманию видеообзор матча:

Базель – Манчестер Сити 0:4

Голы: Гюндоган, 14, 53, Б. Силва, 18, Агуэро, 23.

Базель: Вацлик – Джака, Лакруа, Сухи – Ланг, Фрай, Дие, Риверос – Штокер (Айети, 71), Эльюнусси (Буа, 85) – Оберлин

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Компани, Отаменди, Делф – Де Брюйне (Д. Силва, 63), Фернандиньо, Гюндоган – Б. Силва, Агуэро (Данило, 85), Стерлинг (Сане, 57)

Предупреждения: Джака, Дие – Фернандиньо.

Смотрите также видеообзор матча Ювентус – Тоттенхэм.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!