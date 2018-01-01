Ювентус – Тоттенхэм 2:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Ювентус и Тоттенхэм сыграли в результативную ничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотри видео голов и обзор матча Ювентус – Тоттенхэм.
Ювентус и Тоттенхэм в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Турине сыграли в результативную ничью – 2:2.
Смотри видео голов и обзор матча Ювентус – Тоттенхэм:
1 тайм
2 тайм
Ювентус – Тоттенхэм 2:2
Голы: Игуаин, 2, 9 (с пенальти) – Кейн, 35, Эриксен, 71
Ювентус: Буффон – Де Шильо, Бенатья, Кьеллини, Сандро – Пьянич, Хедира (Бентанкур, 66) – Дуглас Коста (Асамоа, 90+2), Бернардески, Манджукич (Стураро, 76) – Игуаин
Тоттенхэм: Льорис – Орье, Санчес, Вертонген, Дэвис – Дембеле, Дайер – Эриксен (Ваньяма, 90+2), Алли (Сон, 83), Ламела (Лукас Моура, 89) – Кейн
Предупреждения: Бенатья, Игуаин, Бентанкур – Дэвис, Орье.
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