Ювентус – Тоттенхэм 2:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Ювентус и Тоттенхэм сыграли в результативную ничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотри видео голов и обзор матча Ювентус – Тоттенхэм.

Ювентус не сумел удержать победу над Тоттенхэмом Getty Images

Ювентус и Тоттенхэм в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Турине сыграли в результативную ничью – 2:2. Смотри видео голов и обзор матча Ювентус – Тоттенхэм: 1 тайм 2 тайм Ювентус – Тоттенхэм 2:2 Голы: Игуаин, 2, 9 (с пенальти) – Кейн, 35, Эриксен, 71 Ювентус: Буффон – Де Шильо, Бенатья, Кьеллини, Сандро – Пьянич, Хедира (Бентанкур, 66) – Дуглас Коста (Асамоа, 90+2), Бернардески, Манджукич (Стураро, 76) – Игуаин Тоттенхэм: Льорис – Орье, Санчес, Вертонген, Дэвис – Дембеле, Дайер – Эриксен (Ваньяма, 90+2), Алли (Сон, 83), Ламела (Лукас Моура, 89) – Кейн Предупреждения: Бенатья, Игуаин, Бентанкур – Дэвис, Орье. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

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