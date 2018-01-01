Манчестер Сити без проблем обыграл Базель

"Горожане" добыли уверенную победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Манчестер Сити снял вопрос выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов, разгромив Базель в первом матче 1/8 финала.

Как и ожидалось, "горожане" захватили инициативу со старта поединка, а первый опасный момент создали уже на третьей минуте – головой пробивал Илкай Гюндоган, но Базель выручил вратарь. Однако спустя десять минут немец со второй попытки таки поразил ворота швейцарцев. Не успели подопечные Рафаэля Вики прийти в себя, как Бернарду Силва удвоил счет. Точку в первой половине встречи поставил Серхио Агуэро. Нападающий Сити подхватил мяч в центре поля, сместился к линии штрафной площади и пробил точно в левый от голкипера угол ворот.

Во втором тайме ничего не изменилось. Манчестер доминировал, Базель преимущество оборонялся. На 53-й минуте встречи Илкай Гюндоган довел счет до неприличного, оформив дубль. В этом поединке хавбек имел возможность забить и третий мяч, но умудрился с убойной позиции пробить в Томаша Вацлика.

Таким образом, в ответном матче команда Хосепа Гвардиолы будет ждать швейцарцев с комфортным преимуществом. Напомним, поединок Манчестер Сити – Базель состоится 7 марта на стадионе Этихад.

Базель – Манчестер Сити 0:4

Голы: Гюндоган, 14, 53, Б. Силва, 18, Агуэро, 23.

Базель: Вацлик – Джака, Лакруа, Сухи – Ланг, Фрай, Дие, Риверос – Штокер (Айети, 71), Эльюнусси (Буа, 85) – Оберлин

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Компани, Отаменди, Делф – Де Брюйне (Д. Силва, 63), Фернандиньо, Гюндоган – Б. Силва, Агуэро (Данило, 85), Стерлинг (Сане, 57)

Предупреждения: Джака, Дие – Фернандиньо