Тоттенхэм ушел от поражения в матче с Ювентусом, уступая в два мяча
Ювентус и Тоттенхэм в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Турине сыграли в результативную ничью – 2:2.
На 2-й минуте Миралем Пьянич со стандарта забросил мяч в штрафную на свободного Гонсало Игуаина, который классно пробил в дальний нижний угол ворот соперника. Спустя семь минут аргентинец оформил дубль, реализовав пенальти за фол Бена Дэвиса против Федерико Бернардески.
На 35-й минуте "шпоры" отыграли один гол – Деле Алли классно сыграл на ход Гарри Кейну, который выскочил на Буффона, обыграл его и пробил по пустым воротам.
В конце первого тайма Ювентус получил право на еще один пенальти, но Игуаин на этот раз попал в перекладину.
На 71-й минуте Тоттенхэму удалось сравнять счет – Кристиан Эриксен здорово пробил в левый нижний угол со штрафного. Этот гол стал последним в матче.
Отметим, что ответная игра состоится 7 марта в Лондоне на легендарном Уэмбли.
1/8 финала, первый матч
Ювентус – Тоттенхэм 2:2
Голы: Игуаин, 2, 9 (с пенальти) – Кейн, 35, Эриксен, 71
Ювентус: Буффон – Де Шильо, Бенатья, Кьеллини, Сандро – Пьянич, Хедира (Бентанкур, 66) – Дуглас Коста (Асамоа, 90+2), Бернардески, Манджукич (Стураро, 76) — Игуаин
Тоттенхэм: Льорис – Орье, Санчес, Вертонген, Дэвис – Дембеле, Дайер – Эриксен (Ваньяма, 90+2), Алли (Сон, 83), Ламела (Лукас Моура, 89) — Кейн
Предупреждения: Бенатья, Игуаин, Бентанкур – Дэвис, Орье.
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