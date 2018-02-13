Тоттенхэм ушел от поражения в матче с Ювентусом, уступая в два мяча

Ювентус уже в дебюте игры забил два мяча, но не сумел удержать преимущество.

Тоттенхэм сумел отыграть два мяча в матче с Ювентусом Getty Images

Ювентус и Тоттенхэм в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Турине сыграли в результативную ничью – 2:2.

На 2-й минуте Миралем Пьянич со стандарта забросил мяч в штрафную на свободного Гонсало Игуаина, который классно пробил в дальний нижний угол ворот соперника. Спустя семь минут аргентинец оформил дубль, реализовав пенальти за фол Бена Дэвиса против Федерико Бернардески.

На 35-й минуте "шпоры" отыграли один гол – Деле Алли классно сыграл на ход Гарри Кейну, который выскочил на Буффона, обыграл его и пробил по пустым воротам.

В конце первого тайма Ювентус получил право на еще один пенальти, но Игуаин на этот раз попал в перекладину.

На 71-й минуте Тоттенхэму удалось сравнять счет – Кристиан Эриксен здорово пробил в левый нижний угол со штрафного. Этот гол стал последним в матче.

Отметим, что ответная игра состоится 7 марта в Лондоне на легендарном Уэмбли.

1/8 финала, первый матч

Ювентус – Тоттенхэм 2:2

Голы: Игуаин, 2, 9 (с пенальти) – Кейн, 35, Эриксен, 71

Ювентус: Буффон – Де Шильо, Бенатья, Кьеллини, Сандро – Пьянич, Хедира (Бентанкур, 66) – Дуглас Коста (Асамоа, 90+2), Бернардески, Манджукич (Стураро, 76) — Игуаин

Тоттенхэм: Льорис – Орье, Санчес, Вертонген, Дэвис – Дембеле, Дайер – Эриксен (Ваньяма, 90+2), Алли (Сон, 83), Ламела (Лукас Моура, 89) — Кейн

Предупреждения: Бенатья, Игуаин, Бентанкур – Дэвис, Орье.

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