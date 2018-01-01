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Степаненко объяснил, почему нынешняя Рома сильнее своего образца 2011 года

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Тарас Степаненко вспомнил матчи Шахтера против итальянской Ромы в 2011 году.
Тарас Степаненко
Тарас Степаненко
ФК Шахтер Донецк

Опорный полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко поделился ожиданиями от поединка Лиги чемпионов против итальянской Ромы:

"В 2011 году на выезде победили Рому со счетом 3:2. Тогда буквально накануне встречи с нами римлян возглавил новый тренер, в коллективе была не совсем благоприятная атмосфера, потому мы вполне справедливо считались фаворитами пары, что, собственно, доказали на футбольном поле и по игре, и по итоговому счету.

Сейчас же это стабильный клуб с очень квалифицированными исполнителями под руководством молодого амбициозного наставника. Однозначно сегодняшняя Рома сильнее той, с которой Шахтер встречался в 2011 году", – цитирует Степаненко официальный сайт Шахтера, ссылаясь на телевизионную группу УЕФА.

Напомним, что в 2011 году Шахтер обыграл Рому по сумме двух матчей со счетом 6:2 и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов. 

Добавим, что первый матч между Шахтером и Ромой в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 21 февраля в Харькове. Начало - в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Фабио Капелло в комментарии пресс-службе Ромы назвал главные козыри донецкого Шахтера.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Шахтер, Рома, Тарас Степаненко
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