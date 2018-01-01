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Зидан: Это не Роналду против Неймара, а Реал против ПСЖ

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Зинедин Зидан в ожидании красивого матча против французского ПСЖ.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против французского ПСЖ:

"Мы думаем лишь о завтрашней игре, не забегая наперед. Тот факт, что нам противостоит французская команда, не играет никакой роли для меня. Я думаю лишь о том, как нам сыграть хороший матч. Да, я из Марселя, и ПСЖ всегда был нашим принципиальным соперником. Но сейчас я в Реале и думаю только об этом. Надеюсь, это будет красивый матч.

Роналду и Неймар – великолепные игроки. Роналду – футболист, добившийся невероятных результатов и завоевавший пять Золотых мячей, поэтому пока нельзя их сравнивать. Это не Роналду против Неймара, а Реал против ПСЖ. Буду ли я использовать персональную опеку против Неймара? Без комментариев.

Шансы в данный момент равные. Мы очень рады принимать участие в матчах такого уровня – ради них мы и живем. Болельщики хотят видеть прекрасный футбол, и больше ничего", – цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Добавим, что поединок Реал – ПСЖ состоится в среду, 14-го февраля. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Также оставьте свое мнение в нашем опросе, кто победит в поединке: Реал или ПСЖ.

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Теги: футбол, Реал, ПСЖ, Зинедин Зидан
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