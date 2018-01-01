Базель – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов

Манчестер Сити испытает на прочность швейцарский Базель в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Швейцарский Базель в родных стенах встретится с английским Манчестер Сити в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Чемпион Швейцарии со второго места вышел в плей-офф самого престижного турнира Старого света. Базель в квартете А пропустил вперед соседей Сити – Манчестер Юнайтед. Добавим, что подопечным Рафаэля Вики удалось однажды обыграть команду Жозе Моуринью (1:0).

Манчестер Сити без особых проблем разбирался по ходу группового этапа со своими конкурентами. Лишь в последний туре "горожане" уступили донецкому Шахтеру в выездном поединке. Справедливости ради стоит отметить, что на тот момент Сити решил все свои вопросы с выходом в следующий раунд, а Хосеп Гвардиола привез в Харьков несколько облегченный состав.

Во внутреннем чемпионате Базель отстает от лидирующего Янг Бойз уже на пять очков, а в предпоследнем матче и вовсе на своем поле уступил скромному Лугано (0:1).

Ситуация в Манчестер Сити несколько иная. Подопечные Гвардиолы выдают великолепный сезон, а многие эксперты в Англии уже короновали Сити. И вправду, "горожане" опережают Ман Юнайтед на 13 очков, а осечка в предпоследнем туре против Бернли (1:1) вряд ли отдалит команду от чемпионства, тем более на этих выходных показательно был бил Лестер 5:1.

Букмекеры не видят за счет чего Базель может обыграть манчестерский клуб. Так, специалисты из bet 365 предлагают коэффициент 10 на победу швейцарцев. Победа Сити оценивается в 1.33, а ничейный результат – 4.75.

Мнение редакции iSport.ua: Манчестер Сити демонстрирует какой-то космический футбол на данный момент. К тому же, команда Гвардиолы может позволить себе разок оступиться в чемпионате Англии, тем самым лучше подготовиться к матчу Лиги чемпионов. В игровых аспектах Базель вряд ли сможет что-нибудь противопоставить англичанам, однако на руку швейцарцам может сыграть фактор недооценки со стороны игроков Сити.

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Базель – Манчестер Сити состоится 13 февраля в Базеле на стадионе Санкт-Якоб Парк.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который начнется в 21:45 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!