Ювентус – Тоттенхэм: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 21:45

Ювентус примет Тоттенхэм в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Ювентус – Тоттенхэм, который состоится 13 февраля.

Ювентус во вторник, 13 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором на своем поле примет лондонский Тоттенхэм.

Туринский клуб пробился в плей-офф со второй позиции квартета, где в очной дуэли уступил лидерство Барселоне. В домашних поединках группового этапа ЛЧ Ювентус забил 4 мяча, пропустил – 1.

Высокая плотность игр в чемпионате Англии сказалась на турнирном положении Тоттенхэма. Хотспур не попадает в топ четверку, но мотивация подопечных Почеттино на матчи европейского турнира – не снижается. Лондонцы продемонстрировали класс в матчах с Реалом и Дортмундом, потеряв за 6 туров всего 2 очка.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является туринский клуб. Так, букмекерская контора bet365 на победу Ювентуса принимает ставки с коэффициентом 1,95. Успех лондонцев оценивается в 4,0. А вероятность ничейного исхода – 3,29.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Массимилиано Аллегри фаворитом матча, принимая ставки на победу хозяев с коэффициентом 1,95, а на успех Тоттенхэмаа – 4,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,4.

Последние результаты Ювентуса

Дата Турнир Счет 09.02.2018 Чемпионат Италии Фиорентина Ювентус 0:2 04.02.2018 Чемпионат Италии Ювентус Сассуоло 7:0 30.01.2018 Кубок Италии Аталанта Ювентус 0:1 27.01.2018 Чемпионат Италии Кьево Ювентус 0:2 22.01.2018 Чемпионат Италии Ювентус Дженоа 1:0

Последние результаты Тоттенхэма

Дата Турнир Счет 10.02.2018 Чемпионат Англии Тоттенхэм Арсенал 1:0 07.02.2018 Кубок Англии Тоттенхэм Ньюпорт 2:0 04.02.2018 Чемпионат Англии Ливерпуль Тоттенхэм 2:2 31.01.2018 Чемпионат Англии Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 2:0 27.01.2018 Кубок Англии Ньюпорт Тоттенхэм 1:1

Отметим, что матч Ювентус – Тоттенхэм в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится во вторник, 13 февраля, на стадионе Альянц в Турине. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Ювентус – Тоттенхэм, которая будет доступна в этой статье 13 февраля, начиная с 21:45.

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