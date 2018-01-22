Ювентус – Тоттенхэм: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 21:45
Ювентус во вторник, 13 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором на своем поле примет лондонский Тоттенхэм.
Туринский клуб пробился в плей-офф со второй позиции квартета, где в очной дуэли уступил лидерство Барселоне. В домашних поединках группового этапа ЛЧ Ювентус забил 4 мяча, пропустил – 1.
Высокая плотность игр в чемпионате Англии сказалась на турнирном положении Тоттенхэма. Хотспур не попадает в топ четверку, но мотивация подопечных Почеттино на матчи европейского турнира – не снижается. Лондонцы продемонстрировали класс в матчах с Реалом и Дортмундом, потеряв за 6 туров всего 2 очка.
По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является туринский клуб. Так, букмекерская контора bet365 на победу Ювентуса принимает ставки с коэффициентом 1,95. Успех лондонцев оценивается в 4,0. А вероятность ничейного исхода – 3,29.
Букмекеры из компании William Hill также считают команду Массимилиано Аллегри фаворитом матча, принимая ставки на победу хозяев с коэффициентом 1,95, а на успех Тоттенхэмаа – 4,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,4.
Последние результаты Ювентуса
|Дата
|Турнир
|Счет
|09.02.2018
|Чемпионат Италии
|Фиорентина
|Ювентус
|0:2
|04.02.2018
|Чемпионат Италии
|Ювентус
|Сассуоло
|7:0
|30.01.2018
|Кубок Италии
|Аталанта
|Ювентус
|0:1
|27.01.2018
|Чемпионат Италии
|Кьево
|Ювентус
|0:2
|22.01.2018
|Чемпионат Италии
|Ювентус
|Дженоа
|1:0
Последние результаты Тоттенхэма
|Дата
|Турнир
|Счет
|10.02.2018
|Чемпионат Англии
|Тоттенхэм
|Арсенал
|1:0
|07.02.2018
|Кубок Англии
|Тоттенхэм
|Ньюпорт
|2:0
|04.02.2018
|Чемпионат Англии
|Ливерпуль
|Тоттенхэм
|2:2
|31.01.2018
|Чемпионат Англии
|Тоттенхэм
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|27.01.2018
|Кубок Англии
|Ньюпорт
|Тоттенхэм
|1:1
Отметим, что матч Ювентус – Тоттенхэм в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится во вторник, 13 февраля, на стадионе Альянц в Турине. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Ювентус – Тоттенхэм, которая будет доступна в этой статье 13 февраля, начиная с 21:45.
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