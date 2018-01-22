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Ювентус – Тоттенхэм: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 21:45

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Ювентус примет Тоттенхэм в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Ювентус – Тоттенхэм, который состоится 13 февраля.
Ювентус – Тоттенхэм: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Ювентус – Тоттенхэм: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
uefa.com

Ювентус во вторник, 13 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором на своем поле примет лондонский Тоттенхэм.

Туринский клуб пробился в плей-офф со второй позиции квартета, где в очной дуэли уступил лидерство Барселоне. В домашних поединках группового этапа ЛЧ Ювентус забил 4 мяча, пропустил – 1.

Высокая плотность игр в чемпионате Англии сказалась на турнирном положении Тоттенхэма. Хотспур не попадает в топ четверку, но мотивация подопечных Почеттино на матчи европейского турнира – не снижается. Лондонцы продемонстрировали класс в матчах с Реалом и Дортмундом, потеряв за 6 туров всего 2 очка.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является туринский клуб. Так, букмекерская контора bet365 на победу Ювентуса принимает ставки с коэффициентом 1,95. Успех лондонцев оценивается в 4,0. А вероятность ничейного исхода – 3,29.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Массимилиано Аллегри фаворитом матча, принимая ставки на победу хозяев с коэффициентом 1,95, а на успех Тоттенхэмаа – 4,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,4.

Последние результаты Ювентуса

ДатаТурнир  Счет
09.02.2018Чемпионат ИталииФиорентинаЮвентус0:2
04.02.2018Чемпионат ИталииЮвентусСассуоло7:0
30.01.2018Кубок ИталииАталантаЮвентус0:1
27.01.2018Чемпионат ИталииКьевоЮвентус0:2
22.01.2018Чемпионат ИталииЮвентусДженоа1:0

Последние результаты Тоттенхэма

ДатаТурнир  Счет
10.02.2018Чемпионат АнглииТоттенхэмАрсенал1:0
07.02.2018Кубок АнглииТоттенхэмНьюпорт2:0
04.02.2018Чемпионат АнглииЛиверпульТоттенхэм2:2
31.01.2018Чемпионат АнглииТоттенхэмМанчестер Юнайтед2:0
27.01.2018Кубок АнглииНьюпортТоттенхэм1:1

Отметим, что матч Ювентус – Тоттенхэм в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится во вторник, 13 февраля, на стадионе Альянц в Турине. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Ювентус – Тоттенхэм, которая будет доступна в этой статье 13 февраля, начиная с 21:45.

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Теги: Ювентус, Тоттенхэм, онлайн трансляция, голы, Лига Чемпионов, футбол
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