Базель – Манчестер Сити: онлайн трансляция Лиги чемпионов
Базель во вторник, 13 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором будет принимать Манчестер Сити.
По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является английский клуб. Так, на победу Манчестер Сити букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,33. Успех хозяев оценивается в 10,0, ничейный исход – 4,75.
Букмекеры из компании William Hill также считают команду Хосепа Гвардиолы фаворитом встречи, принимая ставки на триумф "горожан" с коэффициентом 1,36, а на победу Базеля – 8,5. Ничья в этом поединке оценивается в 4,8.
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Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Базель – Манчестер Сити состоится во вторник, 13 февраля, на стадионе Санкт-Якоб Парк. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 6 декабря начиная с 21:45.
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