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Базель – Манчестер Сити 0:4 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Базель примет Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Базель – Манчестер Сити, который состоится 13 февраля.
Базель – Манчестер Сити: онлайн трансляция Лиги чемпионов
Базель – Манчестер Сити: онлайн трансляция Лиги чемпионов
uefa.com

Базель во вторник, 13 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором будет принимать Манчестер Сити.

 

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является английский клуб. Так, на победу Манчестер Сити букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,33. Успех хозяев оценивается в 10,0, ничейный исход – 4,75.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Хосепа Гвардиолы фаворитом встречи, принимая ставки на триумф “горожан“ с коэффициентом 1,36, а на победу Базеля – 8,5. Ничья в этом поединке оценивается в 4,8.

Последние результаты Базеля

10.02.2018Чемпионат ШвейцарииТунБазель0:2
04.02.2018Чемпионат ШвейцарииБазельЛугано0:1
27.01.2018Товарищеский матчБазельЛюцерн1:0
24.01.2018Товарищеский матчБазельВинтертур1:0
20.01.2018Чемпионат УкраиныБазельШтурм2:4

Последние результаты Манчестер Сити

10.02.2018Чемпионат АнглииМанчестер СитиЛестер5:1
03.02.2018Чемпионат АнглииБернлиМанчестер Сити1:1
31.01.2018Чемпионат АнглииМанчестер СитиВест Бромвич3:0
28.01.2018Кубок АнглииКардиффМанчестер Сити0:2
23.01.2018Кубок футбольной лигиБристоль СитиМанчестер Сити2:3

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Базель – Манчестер Сити состоится во вторник, 13 февраля, на стадионе Санкт-Якоб Парк. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 6 декабря начиная с 21:45.

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Теги: Базель, Манчестер Сити, онлайн трансляция, голы, Лига Чемпионов, футбол
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  13.02.2018, 21:31
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гость
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