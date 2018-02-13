Базель – Манчестер Сити 0:4 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Базель примет Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Базель – Манчестер Сити, который состоится 13 февраля.

Базель во вторник, 13 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором будет принимать Манчестер Сити.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является английский клуб. Так, на победу Манчестер Сити букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,33. Успех хозяев оценивается в 10,0, ничейный исход – 4,75.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Хосепа Гвардиолы фаворитом встречи, принимая ставки на триумф “горожан“ с коэффициентом 1,36, а на победу Базеля – 8,5. Ничья в этом поединке оценивается в 4,8.

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Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Базель – Манчестер Сити состоится во вторник, 13 февраля, на стадионе Санкт-Якоб Парк. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 6 декабря начиная с 21:45.

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