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Гвардиола: Наша цель – выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Хосеп Гвардиола не уверен сможет ли Манчестер Сити побороться за победу в Лиге чемпионов.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола оценил шансы своей команды в Лиге чемпионов в преддверии матчей плей-офф:

"Не знаю, готовы ли мы выиграть Лигу чемпионов. Я уверен в своих игроках. Наша цель – выступить лучше, чем в прошлом сезоне – выйти в четвертьфинал. В короткой перспективе этого будет достаточно. 

В этом сезоне мы выступаем лучше, чем в прошлом. Этого невозможно отрицать. Но, по моему опыту, Лига чемпионов – особый турнир.

Соперники здесь – очень сложные, и даже в неудачные моменты нельзя терять контроль", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Добавим, что Манчестер Сити сыграет со швейцарским Базелем в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый поединок пройдет в Швейцарии во вторник, 13-го февраля. Начало – в 21:45.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Базель, Хосеп Гвардиола
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