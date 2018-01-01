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Реал Мадрид – ПСЖ: прогноз и ставки букмекеров на матч

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Реал является фаворитом по мнению букмекеров в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.
Прогноз на матч Реал Мадрид – ПСЖ от букмекеров
Прогноз на матч Реал Мадрид – ПСЖ от букмекеров
Getty Images

Реал в среду, 14 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором “сливочные“ будут принимать ПСЖ.

По мнению букмекеров, в данном поединке больше шансов на победу у мадридского Реала.

Так, на победу Реала букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,45. Победа ПСЖ оценивается в 2,75. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,6.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Реал фаворитом матча. Так, на успех "сливочных" контора принимает ставки с коэффициентом 2,5, а на победу парижского клуба – 2,8. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,5.

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Реал Мадрид – ПСЖ состоится 14 февраля в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Лига Чемпионов, плей-офф, прогнозы на спорт, букмекеры, футбол
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