Реал Мадрид – ПСЖ: где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – ПСЖ? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – ПСЖ.
Реал в среду, 14 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором “сливочные“ будут принимать ПСЖ.
В Украине встречу Реал Мадрид – ПСЖ в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 2 и Матч ТВ.
Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Реал Мадрид – ПСЖ состоится 14 февраля в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который начнется в 21:45 по киевскому времени.
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