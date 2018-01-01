Реал Мадрид – ПСЖ: где смотреть матч Лиги чемпионов

Где смотреть матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – ПСЖ? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – ПСЖ.

Реал в среду, 14 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором “сливочные“ будут принимать ПСЖ.

В Украине встречу Реал Мадрид – ПСЖ в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 2 и Матч ТВ.

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Реал Мадрид – ПСЖ состоится 14 февраля в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который начнется в 21:45 по киевскому времени.

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