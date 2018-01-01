Порту – Ливерпуль: прогноз и ставки букмекеров на матч

Букмекеры считают Ливерпуль фаворитом встречи против Порту в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Прогноз на матч Порту – Ливерпуль от букмекеров Getty Images

Ливерпуль в среду, 14 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мерсисайдцы на выезде сыграют с Порту.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются команда Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,37. Успех хозяев поля оценивается в 3,1, ничейный исход – 3,6.

Букмекеры из компании William Hill также считают Ливерпуль фаворитом встречи, принимая ставки на триумф "красных" с коэффициентом 2,3, а на победу Порту – 3,1. Ничья в этом поединке оценивается в 3,5.

Напомним, что первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Порту – Ливерпуль состоится 14 февраля в Порту на стадионе Драгау.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.

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