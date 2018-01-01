Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Порту – Ливерпуль: прогноз и ставки букмекеров на матч

Комментариев: 0
Букмекеры считают Ливерпуль фаворитом встречи против Порту в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Прогноз на матч Порту – Ливерпуль от букмекеров
Прогноз на матч Порту – Ливерпуль от букмекеров
Getty Images

Ливерпуль в среду, 14 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мерсисайдцы на выезде сыграют с Порту.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются команда Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,37. Успех хозяев поля оценивается в 3,1, ничейный исход – 3,6.

Букмекеры из компании William Hill также считают Ливерпуль фаворитом встречи, принимая ставки на триумф "красных" с коэффициентом 2,3, а на победу Порту – 3,1. Ничья в этом поединке оценивается в 3,5.

Напомним, что первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Порту – Ливерпуль состоится 14 февраля в Порту на стадионе Драгау.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Порту, Ливерпуль, Лига Чемпионов, плей-офф, прогнозы на спорт, букмекеры, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь