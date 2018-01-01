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Ювентус – Тоттенхэм: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Где смотреть матч Лиги чемпионов Ювентус – Тоттенхэм? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги чемпионов Ювентус – Тоттенхэм.
Где смотреть матч Лиги чемпионов Ювентус – Тоттенхэм
Где смотреть матч Лиги чемпионов Ювентус – Тоттенхэм
Getty Images

Ювентус во вторник, 13 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором туринцы сыграют против лондонского Тоттенхэма.

В Украине встречу Ювентус – Тоттенхэм в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 2, Матч ТВ и Viasat Sport Baltic.

Напомним, что первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Ювентус – Тоттенхэм состоится 13 февраля в Турине на стадионе Альянц.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.

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Теги: Ювентус, Тоттенхэм, где смотреть, Лига Чемпионов, футбол
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