Ювентус – Тоттенхэм: где смотреть матч Лиги чемпионов

Где смотреть матч Лиги чемпионов Ювентус – Тоттенхэм? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги чемпионов Ювентус – Тоттенхэм.

Ювентус во вторник, 13 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором туринцы сыграют против лондонского Тоттенхэма.

В Украине встречу Ювентус – Тоттенхэм в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 2, Матч ТВ и Viasat Sport Baltic.

Напомним, что первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Ювентус – Тоттенхэм состоится 13 февраля в Турине на стадионе Альянц.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.

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