Билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве начнут продавать в марте
Продажа билетов на финал Лиги чемпионов в Киеве стартует в середине марта.
Как сообщает пресс-служба ФФУ, продажа билетов на финальный поединок самого престижного турнира Европы стартует с 15 марта и будет длиться до 22 марта.
Чтобы приобрести билет нужно зарегистрироваться на сайте УЕФА, а также подать заявку в вышеупомянутые термины. Сообщается, что ценовые категории будут опубликованы в день открытия окна для подачи заявок.
Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится в Киеве на НСК Олимпийский 26-го мая. Начало - в 21:45.
Ранее в сети появилось фото мяча, которым сыграют в финале Лиги чемпионов. Также в Киеве представили логотип финального поединка.
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