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Билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве начнут продавать в марте

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Стали известны подробности продажи билетов на финал Лиги чемпионов сезона-2017/18.
Билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве начнут продавать в марте
Билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве начнут продавать в марте
Getty Images

Продажа билетов на финал Лиги чемпионов в Киеве стартует в середине марта.

Как сообщает пресс-служба ФФУ, продажа билетов на финальный поединок самого престижного турнира Европы стартует с 15 марта и будет длиться до 22 марта. 

Чтобы приобрести билет нужно зарегистрироваться на сайте УЕФА, а также подать заявку в вышеупомянутые термины. Сообщается, что ценовые категории будут опубликованы в день открытия окна для подачи заявок.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится в Киеве на НСК Олимпийский 26-го мая. Начало - в 21:45.

Ранее в сети появилось фото мяча, которым сыграют в финале Лиги чемпионов. Также в Киеве представили логотип финального поединка.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, НСК Олимпийский
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