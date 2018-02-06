УЕФА отстранил Срну от матчей Лиги чемпионов

Капитан "горняков" не сможет больше сыграть в матчах Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Капитан донецкого Шахтера Дарио Срна не сможет сыграть в матчах Лиги чемпионов сезона-2017/18. "Горняки" внесли хорватского защитника в заявку на матчи 1/8 финала против итальянской Ромы, однако УЕФА отстранил Срну от соревнований.

Дарио числится в списке временно отстраненных от участия в Лиги чемпионов. Причем бан Срны действует до конца сезона. Напротив фамилии футболиста отображается специальная пометка.

Напомним, что Срне грозит дисквалификация на один-два года из-за положительной допинг-пробы. Сам футболист временно приостановил карьеру.

Смотрите также промо видео к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов Шахтер – Рома.

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