Переключиться на мобильную версию
Тренды:

УЕФА отстранил Срну от матчей Лиги чемпионов

Комментариев: 1
Капитан "горняков" не сможет больше сыграть в матчах Лиги чемпионов сезона-2017/18.
Дарио Срна
Дарио Срна
Getty Images

Капитан донецкого Шахтера Дарио Срна не сможет сыграть в матчах Лиги чемпионов сезона-2017/18. "Горняки" внесли хорватского защитника в заявку на матчи 1/8 финала против итальянской Ромы, однако УЕФА отстранил Срну от соревнований.

Дарио числится в списке временно отстраненных от участия в Лиги чемпионов. Причем бан Срны действует до конца сезона. Напротив фамилии футболиста отображается специальная пометка. 

Напомним, что Срне грозит дисквалификация на один-два года из-за положительной допинг-пробы. Сам футболист временно приостановил карьеру.

Смотрите также промо видео к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов Шахтер – Рома.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Лига чемпионов, Шахтер, Дарио Срна, допинг
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  06.02.2018, 22:02
Оценка:  -2
гость
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xako ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь