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Бекхэм оценил шансы Реала в матче против ПСЖ

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Дэвид Бекхэм поделился ожиданиями от поединка Реала и ПСЖ.
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм
Getty Images

Бывший игрок Реала и ПСЖ Дэвид Бекхэм поделился ожиданиями от противостояния команд в плей-офф Лиги чемпионов:

"Реалу будет трудно, поскольку в данный момент ПСЖ находится в наилучшей форме. Это важный момент для Реала, ведь Мадрид любит Лигу чемпионов. В клубе собраны такие игроки, как, например, Криштиану Роналду.

В подобные моменты топовые футболисты должны выйти на первый план. Нас ждет невероятный матч.

Сложно сделать выбор, так как мне нравятся обе команды. У них есть страсть.

В Мадриде мне довелось выступать на протяжении четырех лет. Я отыграл не так много за ПСЖ, но было приятно стать чемпионом Франции. Я люблю этот клуб и его болельщиков. То же самое могу сказать и про Реал", – приводит слова Бекхэма испанский ресурс Marca.

Напомним, что первый матч между Реалом и ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 14-го февраля в Мадриде. Ответный поединок в столице Франции пройдет 6-го марта. 

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос назвал нынешний сезон худшим в его карьере. 

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Реал (Мадрид), ПСЖ, Дэвид Бекхэм
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