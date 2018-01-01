Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Пике может пропустить две недели и матч ЛЧ против Челси из-за травмы колена

Комментариев: 0
Защитник Барселоны Жерар Пике получил травму и может пропустить первый поединок с Челси в Лиге чемпионов.
Жерар Пике
Жерар Пике
instagram.com/3gerardpique/

Игрок Барселоны Жерар Пике столкнулся с форвардом Эспаньола Жераром Морено и получил травму в матче 22-го тура чемпионата Испании (1:1).

Читай также: Мбаппе пропустит матч ЛЧ против Реала из-за травмы спины

Как сообщает Mundo Deportivo, Пике обратился за помощью в медицинский штаб с жалобой на дискомфорт в колене. Врачи обнаружили небольшое повреждение связок, но, прежде чем поставить окончательный диагноз, им необходимо провести еще несколько обследований.

При худшем сценарии Пике может пропустить 15 дней и, следовательно, не сможет помочь Барселоне в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси, который состоится 20 февраля в Англии.

Ранее сообщалось, что после матча 22-го тура Примеры Эспаньол решил расширить свою жалобу против игрока Барселоны Жерара Пике.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Жерар Пике, Барселона, Челси, Лига Чемпионов, футбол, вне игры, травма
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь