Пике может пропустить две недели и матч ЛЧ против Челси из-за травмы колена

Защитник Барселоны Жерар Пике получил травму и может пропустить первый поединок с Челси в Лиге чемпионов.

Игрок Барселоны Жерар Пике столкнулся с форвардом Эспаньола Жераром Морено и получил травму в матче 22-го тура чемпионата Испании (1:1).

Читай также: Мбаппе пропустит матч ЛЧ против Реала из-за травмы спины

Как сообщает Mundo Deportivo, Пике обратился за помощью в медицинский штаб с жалобой на дискомфорт в колене. Врачи обнаружили небольшое повреждение связок, но, прежде чем поставить окончательный диагноз, им необходимо провести еще несколько обследований.

При худшем сценарии Пике может пропустить 15 дней и, следовательно, не сможет помочь Барселоне в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси, который состоится 20 февраля в Англии.

Ранее сообщалось, что после матча 22-го тура Примеры Эспаньол решил расширить свою жалобу против игрока Барселоны Жерара Пике.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.