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Соперник Шахтера по ЛЧ усилился защитником Спортинга

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Рома усилила позицию левого защитника в преддверии старта в плей-офф Лиги чемпионов.
Джонатан Силва
Джонатан Силва
ФК Рома

Рома заключила арендное соглашение с левым защитником Спортингом Джонатаном Силвой, сообщает официальный сайт римского клуба.

В составе нового клуба он призван заменить Эмерсона Палмери, который был продан в Челси.

"Я очень счастлив присоединиться к Роме, это невероятное ощущение. Хочу сделать свой вклад в успехи этой замечательной команды", – рассказал Силва.

За полтора сезона в лиссабонском клубе защитник сыграл в 43 поединках за Спортинг, а также дважды принял участие в матчах за сборную Аргентины.

Ранее сообщалось, что львовские Карпаты подписали двух колумбийцев.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Рома, трансфер
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