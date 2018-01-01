Месси назвал главных соперников Барселоны в Лиге чемпионов

Звезда Барселоны Лионель Месси поделился своим мнением относительно тех команд, которые являются основными соперниками "сине-гранатовых" в еврокубковом турнире.

Форвард Барселоны Лионель Месси в ожидании матчей Лиги чемпионов рассказал о том, какие команды являются главными соперниками каталонцев в этом турнире.

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“Кто является главным соперником Барселоны? Определенно, это Манчестер Сити - одна из самых сильных команд в Европе. То же самое я могу сказать относительно ПСЖ.

До матчей 1/8 финала турнира еще есть время, и я не исключаю, что за победу сможет побороться и Реал, у которого отличный и опытный состав. Затем идет Бавария - весьма сильная команда, которая будет бороться до конца.

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Но, подчеркну, что сейчас Манчестер Сити и ПСЖ превосходят все остальные клубы“, - приводит слова Месси World Soccer.

Напомним, что бывший игрок Реала заявил, что в текущем сезоне Королевский клуб выглядит очень скромно.

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